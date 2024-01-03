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بوتين يعزي القيادة الإيرانية إزاء انفجاري كرمان

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:05
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد

 
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وأورد موقع الكرملين برقية تعزية أرسلها الرئيس بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جاء فيها: "عزيزي السيد خامنئي، عزيزي السيد رئيسي، أرجو أن تتقبلا تعازيّ الحارة بخصوص التداعيات المأساوية للهجوم الإرهابي في مدينة كرمان".

 

وأضاف بوتين: "قتل المدنيين الذين زاروا المقبرة أمر صادم في قسوته واستهتاره. أرجو أن تنقلا عبارات التعاطف والمساندة لعائلات وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".  ( روسيا اليوم)

 

 

 

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