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عربي-دولي

حماس: استهداف قيادات الحركة أمر وارد.. وورقة الأسرى في ملعب نتنياهو

Lebanon 24
03-01-2024 | 14:09
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كشفت حركة حماس لقناة العربية الحدث أم استهداف قيادات الحركة داخل وخارج فلسطين وارد وليس بالأمر الجديد، مشيرةً إلى أن إسرائيل لا تريد تقديم أي تنازلات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى.
وقالت الحركة في تصريح لقناة العربية إن إسرائيل نفذت اغتيالاً في لبنان والحديث عن مفاوضات لا قيمة، لكن في المقابل لم يتم إبلاغنا بأن المفاوضات قد توقفت".
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ونوهت الحركية إلى أن ورقة الأسرى في ملعب نتنياهو وحكومته، وتابعت "شروطنا في المفاوضات أهمها وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
وأكدت الحركة أنها غير نادمة على هجوم 7 أكتوبر وإسرائيل هي من بدأت الصراع، لكن نتنياهو يحاول تصدير الأزمة إلى الجبهة الشمالية"، بحسب ما ذكرته لقناة العربية، معتبرة أن  إسرائيل تسعى لخلط الأوراق عبر تنفيذها عمليات اغتيال، ويجب عليها وقف عدوانها الذي امتد من غزة إلى الضفة.

المصدر: العربية الحدث
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