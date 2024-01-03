عضو بالكنيست يدعو إلى احتلال غزة وهدم كل البيوت

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت، اليوم، إلى احتلال قطاع غزة وضمه لإسرائيل، وهدم كل البيوت هناك.

جاء ذلك وفق فيديو نشره سوكوت على حسابه عبر منصة "إكس" يتضمن مقاطع من كلمة له في أحد جلسات اللجان البرلمانية.

وقال سوكوت: "احتلوا وضموا وأهدموا كل البيوت هناك (في غزة)، وابنوا أحياء واسعة وكبيرة ومستوطنات كبيرة".

وأضاف أن "مستوطنات كبيرة ستسمى بأسماء أبطال الوطن الذين قاتلوا هناك، ووزعوا قطع الأراضي على الجنود الذين قاتلوا، وعلى الجرحى الذين قاتلوا".

وقال سوكوت في إشارة الى ميدان شهير بمدينة غزة : "حتى ساحة فلسطين، يجب أن تصبح ساحة البطولة الإسرائيلية".

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( الأناضول)