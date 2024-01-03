كيربي: المحادثات بشأن هدنة جديدة في غزة جارية وجادة للغاية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن المحادثات بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس جارية، واصفاً إياها بالـ"جادة للغاية".

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وقال كيربي، اليوم الأربعاء: "إنّها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "أنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".وفي وقت سابق من اليوم نفسه، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.