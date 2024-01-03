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كيربي: المحادثات بشأن هدنة جديدة في غزة جارية وجادة للغاية

Lebanon 24
03-01-2024 | 15:06
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن المحادثات بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس جارية، واصفاً إياها بالـ"جادة للغاية".
وقال كيربي، اليوم الأربعاء: "إنّها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "أنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".
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وفي وقت سابق من اليوم نفسه، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.


المصدر: روسيا اليوم
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