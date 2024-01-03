إيران تطالب العراق بتشكيل ملف قضائي لمحاسبة قتلة سليماني

تواصل إيران اتصالاتها مع بغداد لتشكيل ملف قضائي في المحاكم العراقية، لملاحقة المتهمين في مقتل قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد قبل 4 سنوات، وفقاً لما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب آبادي.

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ونقلت وكالة "تسنيم التابعة لـ"الحرس الثوري"، عن غريب آبادي قوله إن "ملف سليماني تمت متابعته في المحاكم الداخلية، ونحاول رفع القضية إلى المستوى الدولي"

وادعى غريب آبادي أن بلاده أبلغت المتهمين الأميركيين بأنهم "يمكنهم الحضور في المحكمة، للدفاع عن أنفسهم، أو يسمون محامياً نيابة عنهم".

وأضاف: "إذا لم يسمِّ المتهمون محامياً، فستقوم المحكمة بتسمية محامٍ".

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن طهران تواصل الاتصالات مع الجانب العراقي حول ملف سليماني. وقال: "نواصل المفاوضات، وطلبنا منهم إنهاء تحقيقاتهم على وجه السرعة، وتقديم لائحة الاتهامات إلى المحكمة".

وأضاف أن وفداً عراقياً زار طهران مؤخراً أكد أن "تحقيقاتهم ستنتهي قريباً، وسيقدمون لائحة الاتهامات الخاصة بهم إلى المحكمة، وهذا يعني أنه سيكون لدينا عملية قضائية في بلدين".



