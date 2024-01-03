Advertisement

عربي-دولي

إيران تطالب العراق بتشكيل ملف قضائي لمحاسبة قتلة سليماني

Lebanon 24
03-01-2024 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1148329-638399186786795528.jpg
Doc-P-1148329-638399186786795528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل إيران اتصالاتها مع بغداد لتشكيل ملف قضائي في المحاكم العراقية، لملاحقة المتهمين في مقتل قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد قبل 4 سنوات، وفقاً لما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب آبادي.
Advertisement
ونقلت وكالة "تسنيم التابعة لـ"الحرس الثوري"، عن غريب آبادي قوله إن "ملف سليماني تمت متابعته في المحاكم الداخلية، ونحاول رفع القضية إلى المستوى الدولي"
وادعى غريب آبادي أن بلاده أبلغت المتهمين الأميركيين بأنهم "يمكنهم الحضور في المحكمة، للدفاع عن أنفسهم، أو يسمون محامياً نيابة عنهم".
وأضاف: "إذا لم يسمِّ المتهمون محامياً، فستقوم المحكمة بتسمية محامٍ".
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن طهران تواصل الاتصالات مع الجانب العراقي حول ملف سليماني. وقال: "نواصل المفاوضات، وطلبنا منهم إنهاء تحقيقاتهم على وجه السرعة، وتقديم لائحة الاتهامات إلى المحكمة".
وأضاف أن وفداً عراقياً زار طهران مؤخراً أكد أن "تحقيقاتهم ستنتهي قريباً، وسيقدمون لائحة الاتهامات الخاصة بهم إلى المحكمة، وهذا يعني أنه سيكون لدينا عملية قضائية في بلدين".

المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:05 | 2024-01-03
18:28 | 2024-01-03
17:57 | 2024-01-03
17:30 | 2024-01-03
16:41 | 2024-01-03
16:40 | 2024-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24