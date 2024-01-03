أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن بروكسل غضت الطرف مرة أخرى عن عمل قوات كييف الإرهابي، وتتظاهر بعد مرور 5 أيام أنها لم تلاحظ الهجوم على أهداف مدنية في بيلغورود.

وقال ممثلو البعثة إن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الذي اعتبر الهجوم الإرهابي على أنه "حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس، أظهر أن الاتحاد الأوروبي شريك وراع لنظام كييف، الذي ينفذ أعمالا إرهابية متعمدة ضد المدنيين الروس".

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وأضافت أن رد الفعل هذا يظهر جبن الاتحاد الأوروبي، في الظروف التي لا توجد فيها حجج، فإن التبرير المفضل للاتحاد الأوروبي و"الإجابة" على جميع الأسئلة هو محاولة نسب كل شيء إلى "دعاية الكرملين والتضليل". (روسيا اليوم)