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عربي-دولي

"حالته حرجة".. إطلاق نار على إمام مسجد في نيوارك الأميركية

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:25
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قالت الشرطة إن إمام مسجد أصيب بالرصاص خارج مسجده في نيوارك التي لا تبعد كثيراً عن نيويورك، اليوم، وإنه في حالة حرجة. 

 

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتز فريدجإن المصاب نُقل إلى المستشفى و"أُبلغنا أنه في حالة حرجة".

 

وأكد شرطيون أن الرجل هو إمام المسجد الذي وقع الحادث خارجه، وقد بدأ التحقيق.

 

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، ازدادت الهجمات المعادية للإسلام، و«معاداة السامية»، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

وأظهرت صور نشرها فرع نيوجيرزي من «مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية»، المعروف اختصاراً باسم «كير»، سيارات الشرطة منتشرة خارج «مسجد محمد - نيوارك»، وهو مجمع مكون من طابقين باللونين الأصفر والأخضر. ( الشرق الأوسط)

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