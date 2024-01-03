البيت الأبيض يشكك بقدرات إسرائيل على محو حماس

كشف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد حوالي 3 أشهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.



Advertisement

المصدر: روسيا اليوم وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس "هدف يمكن تحقيقه" بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من "محو المجموعة من الوجود".المصدر: روسيا اليوم