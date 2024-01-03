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البيت الأبيض يشكك بقدرات إسرائيل على محو حماس

Lebanon 24
03-01-2024 | 16:41
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كشف البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن حماس ما زالت تملك "قدرات كبيرة" داخل غزة بعد حوالي 3 أشهر من الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "إن القضاء على التهديد العسكري الذي تشكّله حماس "هدف يمكن تحقيقه" بالنسبة إلى إسرائيل، لكنها قد لا تتمكّن من "محو المجموعة من الوجود".
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المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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