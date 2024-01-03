ميلر: الولايات المتحدة لا ترى أيّ أعمال إبادة جماعية في غزة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك بعد أن بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني".وذكر ميلر في مؤتمر صحافي اعتيادي: "هذه مزاعم يجب التحقق منها بعناية... نحن لا نرى أي أعمال تشكل إبادة جماعية.. هذا ما حددته وزارة الخارجية".وكان قد سُئل عن طلب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء بأن تصدر المحكمة الدولية أمراً عاجلاً يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.وقالت المحكمة إنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12كانون الثاني بناء على طلب جنوب أفريقيا.