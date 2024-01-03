البيت الأبيض: حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن "حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة داخل غزة بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نعتقد أنّ تقليص وتدمير قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحقّقه القوات الإسرائيلية".

Advertisement

وتابع: "يمكن لإسرائيل تدمير قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل عسكرياً"، مشدداً على أن "الجيش الإسرائيلي قادر على القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي".

وأضاف: "حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة في غزة".