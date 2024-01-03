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واشنطن لا ترى رغبة واضحة لدى "حزب الله" أو إسرائيل في الحرب

Lebanon 24
03-01-2024 | 19:05
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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الولايات المتحدة لا ترى رغبة واضحة لدى "حزب الله" أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر".
وأضاف المسؤول: "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".
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واستطرد قائلاً: "لكن التوتر على الحدود (بين إسرائيل ولبنان) موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران".
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