واشنطن لا ترى رغبة واضحة لدى "حزب الله" أو إسرائيل في الحرب

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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الولايات المتحدة لا ترى رغبة واضحة لدى "حزب الله" أو إسرائيل في خوض حرب مع الآخر".وأضاف المسؤول: "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".واستطرد قائلاً: "لكن التوتر على الحدود (بين إسرائيل ولبنان) موجود لأن حزب الله يطلق النار من حين لآخر عبر الحدود على الإسرائيليين ومن الواضح أن الإسرائيليين يردون على إطلاق النيران".