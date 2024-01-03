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عربي-دولي

حملة اعتقالات اسرائيلية في طولكرم.. واقتحامات في الضفة

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:03
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وسط ارتفاع أعداد القتلى في غزة التي تشهد منذ السابع من تشرين الأول الماضي حرباً إسرائيلية عنيفة، واصلت إسرائيل ضرباتها على شمال ووسط وجنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

فقد سقط خلال الساعات الماضية عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط القطاع، وجباليا شمالاً، فضلا عن مدينة خان يونس جنوباً، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مسجد الخلفاء غربي المدينة ومحيط مستشفى ناصر وعدة منازل تؤوي نازحين. وبلغ عدد القتلى في خان يونس 20.، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
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كما استشهد سبعة أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل غرب دير البلح وسط غزة.

كذلك، لقي أربعة فلسطينيين حتفهم وأصيب آخرون في ضربات على حي السلام شرق رفح جنوب القطاع أمس الأربعاء.

ومنذ تفجر الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، بلع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي 22 ألفا و313.

فيما وصل عدد الجرحى إلى 57296 وفق أحدث احصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
اقتحامات في الضفة
بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، لا تزال الضفة الغربية تشهد بشكل يومي اقتحامات واشتباكات واعتقالات.

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس، وداهمت عدة منازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات كما سمع دوي عدة انفجارات. وقتل شاب فلسطيني يدعى أسيد جواد بني عودة (29 عاماً) متأثرا بإصابته في ظهره، جراء رصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
كما اقتحمت مدن بيت لحم ورام الله وقلقيلية والخليل وطوباس ونابلس بالضفة.

فيما اندلعت مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحام رام الله.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس مع استمرار هجومها على المدينة لليوم الثاني على التوالي.
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