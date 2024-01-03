بلينكن يبدأ اليوم جولة شرق أوسطية جديدة

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وسط تزايد المخاوف من اتّساع نطاق الحرب الدائرة منذ 3 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة تشمل إسرائيل، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي.وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه، إن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل.وتزايدت المخاوف من احتمال توسّع رقعة الحرب الجارية منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بعدما اغتيل القيادي البارز في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.وفي جنوب إيران، أودى انفجاران "إرهابيان"، أمس الأربعاء، بأكثر من 100 شخص، ما زاد من أجواء التصعيد والتوتر في المنطقة. (العربية)