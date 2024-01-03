تعرض لعدة طلقات نارية.. وفاة إمام مسجد في نيوجيرسي

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قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي الأميركية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.وأفاد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بأنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.وأضاف بلاتكين أنه "منذ السابع من تشرين الأول، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند كل دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية".