بعد 3 أشهر على الحرب.. ماذا عن مخزونات السلاح لدى حماس؟

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ووفق مقال للرأي نشره موقع "ذا هيل" أعده، ماثيو ليفيت، وهو باحث في معهد واشنطن ومسؤول أميركي سابق متخصص بمكافحة الإرهاب والاستخبارات، أنه رغم محاولات حماس، المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية، بنشر فيديوهات "دعائية تتباهى بترسانتها الصاروخية"، إلا أن المؤشرات تظهر عكس ذلك.



استهدفت صواريخ عدة أطلقت من قطاع غزة، تل أبيب ومحيطها وكذلك جنوب إسرائيل، تزامنا مع حلول العام الجديد الاثنين، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، ودوت صافرات الإنذار في المدينة الإسرائيلية، وتمكن الصحافيون في تل أبيب من رؤية صواريخ تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.



وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبحريا على غزة، وعمليات مراقبة واسعة، ما يزيد من طرح تساؤلات عن كيفية حصول حماس على هذه الأسلحة والذخائر، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".



المجمع الصناعي العسكري لحماس تظهر تحركات حركة حماس في الهجمات الصاروخية التي تنفذها على إسرائيل أن مخزونها العسكري بدأ في النفاد، حيث تراجع من متوسط 75 صاروخا في أوائل ديسمبر الماضي إلى 14 صاروخا نهاية بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.ووفق مقال للرأي نشره موقع "ذا هيل" أعده، ماثيو ليفيت، وهو باحث في معهد واشنطن ومسؤول أميركي سابق متخصص بمكافحة الإرهاب والاستخبارات، أنه رغم محاولات حماس، المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية، بنشر فيديوهات "دعائية تتباهى بترسانتها الصاروخية"، إلا أن المؤشرات تظهر عكس ذلك.استهدفت صواريخ عدة أطلقت من قطاع غزة، تل أبيب ومحيطها وكذلك جنوب إسرائيل، تزامنا مع حلول العام الجديد الاثنين، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، ودوت صافرات الإنذار في المدينة الإسرائيلية، وتمكن الصحافيون في تل أبيب من رؤية صواريخ تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبحريا على غزة، وعمليات مراقبة واسعة، ما يزيد من طرح تساؤلات عن كيفية حصول حماس على هذه الأسلحة والذخائر، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".

وأشار المقال إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف "بشكل منهجي خط إنتاج الأسلحة المنظم الذي طورته حماس على مدى 15 عاما" حيث كانت تتمتع "بملاذ آمن في قطاع غزة".



وعلى مدار السنوات الماضية أصبح لحماس خبرة واسعة في تهريب الأسلحة وإعادة تدوير الذخائر غير المتفجرة، وإنتاج أسلحة ومواد عسكرية تتفاخر بوضع شعاراتها على عليها.



ويرى كاتب المقال أن أنه بعد اقتحام حماس لإسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي "يجري تفكيك ترسانة أسلحة حماس وقدراتها على إنتاج الأسلحة، إلى جانب البنية التحتية العسكرية الحيوية الأخرى".



وأضاف أنه إسرائيل أعطت قدرا كبيرا من الاهتمام للجهود الإسرائيلية الرامية إلى "تدمير نظام أنفاق حماس أو ما يطلق عليه الإسرائيليون اسم (مترو غزة)"، وهو ما سيقضي على أهدافهم بتنفيذ هجمات إضافية أخرى مثل تلك التي وقعت في تشرين الأول الماضي.

إلى جانب الصواريخ التي تطلقها حماس فقد استطاعت تصنيع بندقية خاصة للقنص أطلق عليها اسم "الغول"، إذ حملت اسم مهندس حماس الراحل عدنان الغول والتي تستخدم ذخائر تحمل شعار "القسام 12.7".



ويصف خبراء تحدثوا لشبكة "سي أن أن" أن حماس تمكنت من الحصول على ترساتنها من الأسحلة من "المكر والارتجال والمثابرة ومتبرع مهم في الخارج" في إشارة إلى إيران.



فيما يشير المقال إلى أن حماس لم تكتف بالتصنيع إذ تمكنت من تهريب أسلحة "إيرانية وسورية وصينية وكورية شمالية وروسيا" جميعها قدمت من إيران، حيث تم اعتراض العديد من السفن التي كانت تحمل أسلحة وموجهة لحماس، ناهيك عن تهريبها عبر الأنفاق من مصر.



دانييل بايمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال للشبكة إن "حماس تلقت أسلحة من إيران يتم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق".



وأضاف أن هذه الأسلحة والذخائر "غالبة ما تتضمن أنظمة بعيدة المدى".



كيف أثرت حرب غزة على مخزون حماس العسكري؟

الحرب في غزة أتاحت للقوات الإسرائيلية العثور على منشآت حماس لتصنيع طائرات من دون طيار وصواريخ قصيرة المدى من نوع "القسام"، والتي كانت تسقط داخل غزة، ومنذ 2014 طورت حماس صواريخ "أم 75" الذي يبلغ مداه 75 كلم، ويحمل حرف "ميم" تيمنا بعائلة إبراهيم مقادمة، معتمدة في تصنيعها على أنابيب مياه، بحسب المقال.



ويقول ليفيت إن "المسؤولين الإسرائليين ملتزمين بتفكيك مشروع حكم حماس في غزة، وحتى لو فشلوا في تحقيق هذا الهدف، فإن أي بقايا من حماس ستصمد في غزة بنهاية الحرب، ستشكل جزءا صغير من التهديد الذي كانت تمثله سابقا" خاصة مع خسارة "جزءا كبيرا من مخزون الأسلحة الذي أمضت سنوات في جمعه.. وأصبح مجمعها الصناعي العسكري في حالة يرثى لها".



ويؤكد أنه حماس كانت لديها "قدرات لإنتاج طائرات مسيرة خاصة بها تضع عليها شعاراتها" ولكن الآن أفضل ما يمكن أن تفعله تغطية شعارات الجيش الإسرائيلي على الطائرات التي سقطت فوق غزة لتعيد استخدامها. (الحرة)