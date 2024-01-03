لن يواجهوا إلا الآلام.. كوريا الشمالية تحذّر جارتها الجنوبية من الحرب القريبة

محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين، شجبت كوريا الشمالية بشدة سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إن الجنوب بدأ العام الجديد بأعمال "التدمير الذاتي"، من تدريبات المدفعية والبحرية وغيرها من المناورات التي يجريها الجيش الكوري الجنوبي، مشيرة إلى أنه "سيكون خطر الاشتباكات الأعلى هذا العام، حيث أن القوات الغازية، مثل الولايات المتحدة واليابان، سوف تزحف إلى شبه الجزيرة".

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وحذر التقرير من أن "دعاة الحرب" في كوريا الجنوبية لن يواجهوا إلا "اللحظات الأكثر إيلاما التي لا يمكنهم حتى تخيلها".(روسيا اليوم)