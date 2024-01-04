Advertisement

عربي-دولي

قصف اسرائيلي مستمر على خان يونس.. وسقوط عشرات الشهداء

Lebanon 24
04-01-2024 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1148412-638399487066838475.jpg
Doc-P-1148412-638399487066838475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 41 شخصا على الأقل جرّاء قصف الطيران الإسرائيلي لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية قولها إن الطيران الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.
Advertisement

وأسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين غرب خان يونس أيضا إلى استشهاد 14 شخصا.


كذلك استشهد 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم دير البلح وسط غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب دير البلح.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وغرب النصيرات وسط غزة، قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي طال منزلا بمنطقة السوارحة، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وتعرضت مناطق في شمال قطاع غزة أيضا لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2024-01-04
01:54 | 2024-01-04
01:38 | 2024-01-04
01:30 | 2024-01-04
01:28 | 2024-01-04
01:25 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24