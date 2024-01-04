انتخابات بنغلادش.. انتخابات صوريّة وعدوتان هما الأبرز!

بقوله أنّها انتخابات صورية، أعلن زعيم المعارضة البنغلادشية طارق رحمن الأربعاء أنّ حزبه سيقاطع الانتخابات المقرّرة الأحد المقبل، إذ إنّ هدفها هو إبقاء رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في السلطة.

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وقال رحمن في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في منفاه في لندن بعدما صدر بحقّه قبل ستّ سنوات حُكم غيابي بالسجن مدى الحياة بتهمة تدبير هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمّعاً انتخابياً للشيخة حسينة، إنّ "بنغلادش تستعدّ لانتخابات صورية أخرى".