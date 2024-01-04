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انتخابات بنغلادش.. انتخابات صوريّة وعدوتان هما الأبرز!

Lebanon 24
04-01-2024 | 00:41
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بقوله أنّها انتخابات صورية، أعلن زعيم المعارضة البنغلادشية طارق رحمن الأربعاء أنّ حزبه سيقاطع الانتخابات المقرّرة الأحد المقبل، إذ إنّ هدفها هو إبقاء رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في السلطة.
 
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وقال رحمن في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في منفاه في لندن بعدما صدر بحقّه قبل ستّ سنوات حُكم غيابي بالسجن مدى الحياة بتهمة تدبير هجوم بقنبلة يدوية استهدف تجمّعاً انتخابياً للشيخة حسينة،  إنّ "بنغلادش تستعدّ لانتخابات صورية أخرى".
 
وأشار إلى أنّ "المشاركة في انتخابات في ظلّ حُكم حسينة تقوّض تضحيات أولئك الذين قاتلوا وبذلوا دماءهم وقدّموا حياتهم في سبيل الديموقراطية".
 
وتتنافس على السلطة في بنغلادش سلالتان، الأولى تقودها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، والثانية تقودها عدوّتها اللّدود خالدة ضياء التي تولّت رئاسة الحكومة مرّتين، والموضوعة قيد الإقامة الجبرية منذ أُطلق سراحها في 2020 بعد أن قضت في السجن 17 عاماً.(القدس العربي)
 
المصدر: القدس العربي
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