بعد منعه من الترشح للإنتخابات.. ترامب يُقدم على هذه الخطوة

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، وذلك بعدما طعن محاموه أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتّخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.

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وكانت قد اعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021.

وطلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكونة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه، إذ أعلنوا نّه "إذا لم يتمّ إبطال هذا القرار القضائي فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية"، مشيرين إلى أن "أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتّحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصراً، وليس لمحكمة ولاية النظر فيها واتّخاذ قرار بشأنها".(القدس العربي)