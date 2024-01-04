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زلزال اليابان تابع.. ارتفاع عدد القتلى والبحث عن ناجين

Lebanon 24
04-01-2024 | 01:05
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ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى 77 اليوم الخميس، مع استمرار البحث عن ناجين عاقين تحت دمار المنازل.

وتأمل السلطات في إنقاذ أكبر عدد ممكن خلال فترة تمتد ثلاثة أيام بعد الزلزال تزيد فيها احتمالات البقاء على قيد الحياة وتنتهي بعد ظهر اليوم الخميس.
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وقال رئيس بلدية مدينة سوزو المتضررة بشدة مساء الأربعاء في اجتماع حول الاستجابة الوطنية للكوارث: :لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل مرور 72 ساعة على الزلزال".

وأضاف: "نحن بحاجة حقا لحشد كل قوتنا المتبقية لمواصلة جهود الإنقاذ".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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