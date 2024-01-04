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عربي-دولي

"أبيدوا كل أهل غزة".. تصريح نائب إسرائيلي يثير القلق

Lebanon 24
04-01-2024 | 01:11
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وسط التنديدات الأميركية والأوروبية والعربية بدعوة وزراء إسرائيليين إلى تهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، فجر نائب عن حزب الليكود الحاكم، قنبلة من العيارة الثقيل.

فقد أكد نائب الكينيست موشيه سعدة، في تصريحات خطيرة أدلى بها خلال مقابلة على القناة 14 اليمينية أن "غالبية الإسرائيليين يدعون لإبادة أهل غزة".
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"يقولون لك أبيدوهم"
كما أضاف في لقاء بثته القناة التي تغالباً ما تروج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " أصبح واضحاً اليوم للجميع أن اليمين كان صادقاً وصائباً في رفض إقامة دولة فلسطينية"

وقال:" أينما تذهب اليوم يقولون لك أبيدوهم"، في إشارة إلى المناطق الإسرائيلية.

كذلك أردف متابعاً "رفاقي الذين خدمت معهم في النيابة العامة للدولة، حتى في الكيبوتسات (اليسارية)، الجميع يقولون لي: يا موشيه.. الجميع يريدون إبادتهم".
إلا أن تلك اتصريحات أثارت غضباً واسعاً بين داعمي الفلسطينيين على وسائل التواصل، كما أثارت انتقادات محلية للنائب الليكودي.

ما دفعه لاحقا للتراجع، لاسيما بعد أن حذره بعض القانونيين من أنه بتلك التصريحات يدعو عملياً إلى إبادة شعب بأكمله ما يدخل ضمن جرائم الحرب. وزعم سعدة في ما بعد أنه قصد " سحق وإبادة حركة حماس فقط".

إلا أن أقواله السابقة التي وثقها فيديو بثته القناة 14 كان انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل.

أتت تلك الصريحات فيما علت أصوات وزراء إسرائيليين في مقدمتهم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي فضلا عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعيا فيها إلى تهجير الفلسطيينيين من غزة واستبدالهم بالمستوطنين.
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