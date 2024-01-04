خامنئي لقادته: تجنبوا مواجهة أميركا

على الرغم من ارتفاع وتيرة التوتر الإقليمي وسط مخاوف دولية وإقليمية من توسع الصراع المندلع منذ السابع من تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يبدو أن إيران متمسكة بما يعرف بـ "الصبر الاستراتيجي".

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وكشف شخصان مطلعان على المناقشات الداخلية الإيرانية أن المرشد الإيراني علي خامنئي يبدو أكثر حذراً، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"



ولفتا إلى أنه أصدر تعليماته للقادة العسكريين باتباع "الصبر الاستراتيجي" وتجنب إدخال إيران في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة بأي ثمن.



كما أشارا إلى أن المرشد الإيراني أمر الجيش بالحد من الانتقام من العمليات السرية ضد إسرائيل أو هجمات المجموعات الوكيلة على القواعد الأميركية في سوريا والعراق. (العربية)