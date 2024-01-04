طائرة اليابان المحترقة.. هذا ما كشفته آخر التحقيقات

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فقد أوضح وزير النقل الياباني تيتسو سايتو، أن تسجيلات لأكثر من 4 دقائق من الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطائرتين قبل وقوع الحادث مباشرة، أشار إلى أن رحلة الخطوط الجوية اليابانية قد مُنحت الإذن بالهبوط ولكنها لا تظهر موافقة واضحة على إقلاع طائرة خفر السواحل. كشف نص رسمي لاتصالات مراقبة الحركة الجوية الصادرة، أمس الأربعاء، عن أن طائرة خفر السواحل اليابانية التي صدمتها طائرة ركاب في مطار هانيدا الدولي بطوكيو، تلقت تعليمات فقط "بالتوجه إلى نقطة التوقف" ولم يتم السماح لها بالإقلاع.فقد أوضح وزير النقل الياباني تيتسو سايتو، أن تسجيلات لأكثر من 4 دقائق من الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطائرتين قبل وقوع الحادث مباشرة، أشار إلى أن رحلة الخطوط الجوية اليابانية قد مُنحت الإذن بالهبوط ولكنها لا تظهر موافقة واضحة على إقلاع طائرة خفر السواحل.

وتابع أن مراقبة الحركة الجوية طائرة الركاب التابعة منحت لشركة JAL الإذن بالهبوط في الساعة 5:43:26 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا للنص.



ومع ذلك، لا يُظهر النص موافقة واضحة على إقلاع طائرة خفر السواحل، وبدلاً من ذلك يطلب منها "التوجه إلى نقطة الانتظار" الساعة 5:45:11 مساءً.



وبعد حوالي دقيقتين، اصطدمت رحلة الخطوط الجوية اليابانية بطائرة خفر السواحل على المدرج، وفقا للطابع الزمني الموجود في فيديو مراقبة المطار.



وفي تطور آخر، تشير التسجيلات المعلن عنها إلى أن أضواء التحذير خارج الخدمة المصممة لمنع الطيارين من السير بشكل خاطئ على المدرج، يمكن أن تكون عاملاً آخر في الحادث.

ورغم ذلك، أشار سايتو للصحافيين، الأربعاء، إلى أن الحادث "لا يزال قيد التحقيق"، وستكون الخطوة التالية هي الاستماع إلى التسجيل الصوتي للمحادثة بين طيار خفر السواحل وبرج مراقبة الطيران. (العربية)