التصدع الإسرائيلي ما قبل الحرب عاد.. خلافات كبيرة تظهر إلى العلن

خفّفت عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، من حدّة صدام جدي يعتبر الأكبر بين التيار الديني الصهيوني والتيار الصهيوني العلماني الليبرالي، حول إقامة صلاة "يوم الغفران" منفصلة للرجال والنساء في ميدان "ديزنغوف" في مدينة تل أبيب، الذي يعتبر معقل العلمانية والليبرالية الصهيونية، ليحمل هذا الصدام طاقات للتوسع والتصاعد، وعكس عمق التصدعات في المجتمع الإسرائيلي، والتداخل البنيوي بين التصدعات السياسية والدينية والإثنية.

Advertisement

اليوم، ومع الدخول بالعام الجديد، عاد التصدع إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الأول من كانون الثاني الحالي قرارها بإلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، بأغلبية 8 مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

معسكر اليمين الحاكم لم يفاجأ بمضمون قرار المحكمة العليا. وبدل خوض معركة حول ماهية القرار، كان الانتقاد الأساسي حول توقيت نشر قرار خلافي يمكن أن يضعف الوحدة الداخلية وقت الحرب، في محاولة لكسب اليمين للرأي العام ضد قرار المحكمة.

بدوره، قال حزب الليكود إنه "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في مسألة تقع في قلب الخلافات في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خصوصاً أثناء الحرب".