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عربي-دولي

خيمهم مصنوعة من القش والقماش.. نازحو غزة يواجهون ويلات الشتاء

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:40
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لم تستطع خيم النازحين في غزة الصمود أمام هول العاصفة التي ضربت البلاد، إذ تسببت الرياح الشديدة والأمطار المُتساقطة على القطاع  في تخريب أعداد كبيرة من خيام النازحين الفلسطينيين الهشة والتي أُقيم الكثير منها أخيراً في محيط مراكز الإيواء نظراً إلى التكدُّس الهائل داخل تلك المراكز التي لم تعُد تتسع إلى مزيد، حيث لم يجدوا سوى الخيام القماشية والبلاستيكية الهشة، والتي لا تحميهم من برودة الطقس أو مياه الأمطار.
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ومع استمرار القصف والاستهداف الإسرائيلي، باتت ظروف النازحين أكثر قسوة، خصوصاً بعدما طاول المناطق التي كان جيش الاحتلال يدّعي أنها "مناطق آمِنة"، والتي عاود مُطالبة سُكانها بالنزوح، مثل مُخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع، ومطالبة سكان مدينة خانيونس بالنزوح نحو مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
 
ووفق الإحصائيات الرسمية، تسبب العدوان الإسرائيلي المُتواصل بنزوح نحو 1.8 مليون فلسطيني نحو المناطق الوسطى والجنوبية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات الأمان، كما تنعدم فيها مقومات الحياة الكافية لهذه الأعداد الكبيرة من السكان.(العربي الجديد)
 
 
 
المصدر: العربي الجديد
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