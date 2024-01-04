خيمهم مصنوعة من القش والقماش.. نازحو غزة يواجهون ويلات الشتاء

لم تستطع خيم النازحين في غزة الصمود أمام هول العاصفة التي ضربت البلاد، إذ تسببت الرياح الشديدة والأمطار المُتساقطة على القطاع في تخريب أعداد كبيرة من خيام النازحين الفلسطينيين الهشة والتي أُقيم الكثير منها أخيراً في محيط مراكز الإيواء نظراً إلى التكدُّس الهائل داخل تلك المراكز التي لم تعُد تتسع إلى مزيد، حيث لم يجدوا سوى الخيام القماشية والبلاستيكية الهشة، والتي لا تحميهم من برودة الطقس أو مياه الأمطار.

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ومع استمرار القصف والاستهداف الإسرائيلي، باتت ظروف النازحين أكثر قسوة، خصوصاً بعدما طاول المناطق التي كان جيش الاحتلال يدّعي أنها "مناطق آمِنة"، والتي عاود مُطالبة سُكانها بالنزوح، مثل مُخيمي البريج والنصيرات في وسط القطاع، ومطالبة سكان مدينة خانيونس بالنزوح نحو مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.