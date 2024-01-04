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عربي-دولي

خطوة أميركية في أفريقيا قد تزعج روسيا

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:01
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في خطة قد تزاحم تواجد روسيا في المنطقة، كشف مسؤولون أميركيون وأفارقة أن واشنطن تسعى إلى استخدام مطارات في عدد من الدول الإفريقية على ساحل المحيط الأطلسي لنشر مسيرات استطلاع فيها، بهدف إيقاف انتشار المسلحين المتشددين في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المسيرات ستسمح للقوات الأميركية بمتابعة تنقلات المقاتلين وإعطاء توصيات تكتيكية للقوات المحلية أثناء إجراء عمليات قتالية.
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وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن قد تعيد توجيه المساعدة المخصصة للنيجر لتقديم مساعدة للمناطق الساحلية في إفريقيا الغربية.

وتشير الجهود المبذولة لبناء قوات أميركية في الولايات الساحلية إلى أن واشنطن تعتقد أن مالي وبوركينا فاسو غارقتان في أعداد كبيرة من المتشددين لدرجة أنهما بعيدتان عن متناول المساعدة الغربية.(العربية)



المصدر: العربية
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