لهذا السبب.. أميركا تسعى لإنشاء قواعد للمسيّرات في دول إفريقية

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بهدف وقف انتشار تنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد لطائرات من دون طيار عسكرية على طول ساحل غرب إفريقيا، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأفارقة.وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تجري محادثات أولية للسماح لطائرات الاستطلاع الأميركية المسيّرة "غير المسلحة" باستخدام المطارات في غانا وكوت ديفوار وبنين، الدول التي تقع على المحيط الأطلسي.وتجد الدول الثلاث، إلى جانب توغو، نفسها حاليا مهددة من قبل المتطرفين، الذين يتدفقون جنوبا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي 3 دول حبيسة في منطقة الساحل.ولسنوات عديدة، دعمت قوات الكوماندوز والطائرات من دون طيار الأميركية الجهود الفرنسية والمحلية لتأمين دول الساحل من الإرهاب، قبل ظهور النفوذ الروسي في المنطقة.ومنذ عام 2017، قتل نحو 41 ألف شخص في أعمال عنف إرهابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وتقول "وول ستريت جورنال" إن هذا الاضطراب "خلق فرصة لروسيا لتعميق العلاقات السياسية والعسكرية في المنطقة".وأشارت إلى أن "الدرونات" ستسمح للقوات الأميركية بإجراء مراقبة جوية لتحركات المسلحين على طول الساحل، وتقديم "المشورة التكتيكية" للقوات المحلية أثناء العمليات القتالية.وقال اللواء المتقاعد بالقوات الجوية مارك هيكس، القائد السابق لقوات العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا: "ليس هناك حقا خيار كبير سوى العمل انطلاقا من الدول الساحلية في غرب إفريقيا".وأصبحت مناطق في إفريقيا، من الصومال إلى موزمبيق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى منطقة الساحل، مركزا للعنف، ويرى القادة العسكريون الأميركيون والأفارقة أن التهديد الأكبر في غرب إفريقيا يأتي من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة والمسؤولة عن معظم الهجمات الأخيرة. (سكاي نيوز)