الرئيس التونسي: بسبب فشلها.. إسرائيل تعتمدُ على الإغتيالات

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد إن إسرائيل عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تحقق أي إنجاز ميداني، ولذلك اعتمدت على الاغتيالات.

كلام سعيد جاء خلال اجتماع مع وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج، حيث أشار إلى أن "حرب الإبادة التي تتواصل تحت أنظار العالم لا تستهدف فصيلا أو حركة، بل تستهدف وجود شعب بأكمله".

Advertisement

وقال:" ولكن لن يقدر الكيان الصهيوني على تحقيق أي إنجاز ميداني، واعتمد بعد أن عجز عن مواجهة المقاومة في الميدان على الاغتيالات، وهو دأبه منذ زمن بعيد" .

وتابع أن "الأدلة عن الاغتيالات كثيرة ومعروفة، فالعصابات الصهيونية اغتالت في فندق الملك داوود بالقدس الوسيط الأممي الكونت برنادوت سنة 1948؛ بسبب موقفه من الصراع الذي تفجر بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية، كما قام العدو باعتقال المطران “كبوتشي” ثم نفيه؛ بسبب دعمه للشعب الفلسطيني". مشددًا على أن "جرائم الاغتيال خارج فلسطين السليبة لا تكاد تحصى".