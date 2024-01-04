Advertisement

صحة

آخر خبر عن كورونا.. هذا ما أعلنه خبير بارز عن خطره

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1148510-638399632080661844.jpg
Doc-P-1148510-638399632080661844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مدير معهد بحوث الأوبئة الروسي فاسيلي أكيمكين إن فيروس كورونا تحور وأصبح مرضا موسميا، ولم يعد يهدد حياة جميع من يصابون به.
 
وأضاف أكيمكين: "نحن لا نخفف من الإجراءات والقيود للسيطرة على هذا المرض وتشير المعطيات إلى أن الفيروس أصبح مرضا موسميا ولم يعد يتطلب فرض قيود صارمة".
Advertisement

ولفت إلى أن الفيروس تحور ولم يعد يسبب عددا كبيرا من الوفيات، كما في عام 2020. (روسيا اليوم) 

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2024-01-04
04:52 | 2024-01-04
04:45 | 2024-01-04
04:24 | 2024-01-04
04:11 | 2024-01-04
04:06 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24