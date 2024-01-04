آخر خبر عن كورونا.. هذا ما أعلنه خبير بارز عن خطره

قال مدير معهد بحوث الأوبئة الروسي فاسيلي أكيمكين إن فيروس كورونا تحور وأصبح مرضا موسميا، ولم يعد يهدد حياة جميع من يصابون به.

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وأضاف أكيمكين: "نحن لا نخفف من الإجراءات والقيود للسيطرة على هذا المرض وتشير المعطيات إلى أن الفيروس أصبح مرضا موسميا ولم يعد يتطلب فرض قيود صارمة".ولفت إلى أن الفيروس تحور ولم يعد يسبب عددا كبيرا من الوفيات، كما في عام 2020. (روسيا اليوم)