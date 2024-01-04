فضيحة من العيار الثقيل.. "فتيات ليل" يوقعن بمسؤولين أميركيين!

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في شهر تشرين الثاني 2022، هزت فضيحة جنسية الإعلام الأميركي، بعدما دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بيوت دعارة في منطقتي ماساتشوستس وفيرجينيا، حيث قام على إثر ذلك بعدد من الاعتقالات.والفضيحة الأكبر كانت عندما وصف القائم بأعمال المدعي العام الأميركي في ماساتشوستس، جوشوا ليفي، حينها نوع العملاء في هذه الشبكة، قائلًا إنهم أطباء ومحامون ومحاسبون ومسؤولون منتخبون تنفيذيون بارزون في شركات تكنولوجيا وشركات أدوية وضباط عسكريون ومتعاقدون مع الحكومة وبروفيسورات وحتى علماء.تقف وراءها دولة أجنبيةأما الجديد فيما يخص القضية هو أن تلك البيوت تقف وراءها دولة أجنبية، بحسب ما يعتقد مسؤولو استخبارات أميركيون باعتبارها "فخاً" للتجسس للإيقاع بالمسؤولين، وفق تقرير حصري نشرته "ديلي ميل" البريطانية.ويعتقد المسؤولون أن بيوت الدعارة، التي يُزعم أن امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 41 عاماً هي التي دبرتها، استهدفت سياسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومتعاقدين مع وزارة دفاع.لكن اللغز هو الدولة التي تقف وراء هذا المخطط، حيث يُنظر إلى روسيا أو الصين أو كوريا نفسها أو حتى إسرائيل على أنها من المحتمل أن تكون وراء هذا المخطط، وفق الصحيفة.الكورويون الثلاثة غطاءبدوره، قال أحد كبار ضباط العمليات في وكالة المخابرات المركزية إن "وجود الكوريين في المقدمة كان من الممكن أن يكون بمثابة معلومة زائفة لمنح الصين أو أي دولة أخرى إمكانية إنكار معقولة إذا تم كشف المؤامرة".وأفاد ممثلو الادعاء بأن أعضاء الكونغرس وضباط الجيش ومقاولي الأمن القومي الذين "يمتلكون تصاريح أمنية" كانوا من بين العملاء الدائمين في "بيوت الدعارة الراقية" التي تديرها الشبكة.كذلك كان من بين العملاء الذين دفعوا مبالغ تصل إلى 600 دولار في الساعة، مديرون تنفيذيون للشركات، وأساتذة جامعيون، ومحامون، وعلماء.ولإغراء العملاء، يُزعم أن عائلة لي المتهمة بإنشاء الشبكة، أنشأت أيضاً مواقع ويب يكون هدفها المزعوم هو مساعدة المصورين في العثور على عارضات أزياء يبحثن عن عمل.ويعتقد المحققون أن الشبكة حققت أكثر من مليون دولار عند اعتقالها.فيما لم يتم التعرف على أي من العملاء أو توجيه اتهامات لهم حتى الآن، ولكن يمكن الكشف عنهم قريباً بعد أن أعلن المدعون الفيدراليون الشهر الماضي أنهم يسعون لتوجيه اتهامات جنائية.وتم استخدام مبنى سكني في كامبريدج، ماساتشوستس، كمواقع لبيوت الدعارة، من بين أماكن أخرى في المنطقة. (العربية)