بالأرقام.. إليكم حجم الخسائر الفلسطينية البشرية وغير البشرية منذ 7 تشرين الأول

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لا تزال أداة الإجرام الإسرائيلية تفتك بغزة، إذ وبعد 90 يومًا على العدوان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا ‏و296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مع تنفيذ العدو الإسرائيلي 1863 مجزرة".وبلغ عدد المفقودين في القطاع حتى الآن 7 آلاف شخص لا يعرف مصيرهم، 70% منهم من النساء والأطفال.ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال حملته العسكرية على القطاع 130 مقرا حكوميا، و93 مدرسة وجامعة، و122 مسجدا، و3 كنائس، و65 ألف منزل ووحدة سكنية، وأضر بـ 290 ألف وحدة سكنية أخرى، باستخدام 65 ألف طن من المتفجرات التي ألقاها على غزة.وعلى صعيد المجازر بحق القطاع الصحي في غزة، أخرجت عمليات الاحتلال 30 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزا صحيا، واستهدف 150 أخرى، ودمر 104 سيارات إسعاف.وخلال عمليات الإستهداف هذه استخدم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قصف قطاع غزة أكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65 ألف طن من المتفجرات.وكان قرابة ثلثي القنابل والصواريخ التي ألقتها طائرات الاحتلال على محافظات غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو ما يطلق عليها اسم "القنابل الغبية".(عربي21)