تصريح مفاجئ.. وزير إسرائيلي يرفض تهجير أهالي غزة!

Advertisement

انتقد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، التصريحات التي أدلى بها زميلاه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي يدعوان فيها إلى "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.ولفت زوهار المنتمي لحزب الليكود، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "التهجير" إنها فكرة غير واقعية، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يقبلها.وأضاف:" حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف كهذا، فمن الممكن مناقشة الفكرة خلف الأبواب المغلقة"، مشيرًا إلى أنّه "من الواضح لا يوجد أحد في إسرائيل لن يكون سعيدا إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعا وكانوا سعداء بالمغادرة، لكن مناقشة الأمر علنا ليست واقعية إلى حد بعيد، وليست مفيدة".