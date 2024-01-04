Advertisement

عربي-دولي

تصريح مفاجئ.. وزير إسرائيلي يرفض تهجير أهالي غزة!

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1148519-638399646597320357.jpg
Doc-P-1148519-638399646597320357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، التصريحات التي أدلى بها زميلاه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي يدعوان فيها إلى "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.
Advertisement

ولفت زوهار المنتمي لحزب الليكود، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "التهجير" إنها فكرة غير واقعية، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يقبلها.

وأضاف:" حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف كهذا، فمن الممكن مناقشة الفكرة خلف الأبواب المغلقة"، مشيرًا إلى أنّه "من الواضح لا يوجد أحد في إسرائيل لن يكون سعيدا إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعا وكانوا سعداء بالمغادرة، لكن مناقشة الأمر علنا ليست واقعية إلى حد بعيد، وليست مفيدة".
وقال:" حتى لو كنا نؤمن بفكرة كهذه، فنحن بحاجة إلى إجراء مناقشة أعمق والتحقيق فيها قبل أن ننشرها ونرى التداعيات. نحن نرى ما حدث مع الأميركيين".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2024-01-04
07:00 | 2024-01-04
07:00 | 2024-01-04
06:50 | 2024-01-04
06:40 | 2024-01-04
06:25 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24