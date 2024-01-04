ببدلة حمراء زيلينسكي يؤدي وصلة رقص شرقي فيديو ينتشر.. هذه حقيقته

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يؤدي وصلة رقص شرقي بشكل متقن جداً.



الفيديو انتشر بشكل واسع في منصات "السوشيال ميديا"، ويظهر "زيلينسكي" وهو يتمايل بشكل احترافي للغاية حافي القدمين ويرتدي بدلة رقص حمراء.



كما انهالت التعليقات على الفيديو، حيث أكد عدد من النشطاء أنه زيلينسكي نفسه، مشيرين إلى أنه كان ممثلا في بدايته، فيما راح آخرون يشيدون ببراعة الرقص الشرقي.

أيوه بقي.... تفرق أيه فيفي عن زيلينسكي 💃💃 pic.twitter.com/tnpZVcFZJC — Marrwa Abd El Megiud (@el_marrwa) January 3, 2024 Advertisement

مفبرك

إلا أن الفيديو الذي صدقه كثيرون كون الرئيس الأوكراني كان ممثلاً سابقاً وفائزاً بالبرنامج التلفزيوني "الرقص مع النجوم" في بلاده، كان مفبركاً بتقنية الذكاء الاصطناعي Fake Deep.



وفي المقطع الأصلي يظهر الراقص الحقيقي الذي تم استبدال رأسه برأس فولوديمير زيلينسكي فقط.





وهذه ليست المرة الأولى التي تتداول مواقع التواصل فيديوهات مفبركة عن زيلينسكي، فقد انتشرت له فيديوهات أخرى مفبركة، أبرزها وهو يقدم إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



"الرقص مع النجوم"

يشار إلى أنه قبل انتخابه رئيسا لأوكرانيا في عام 2019، عمل زيلينسكي كممثل كوميدي، لذلك هناك العديد من مقاطع الفيديو القديمة له وهو على المسرح أو يرقص.



كما فاز زيلينسكي بالبرنامج التلفزيوني "الرقص مع النجوم" عام 2006 في أوكرانيا.



وبدأ زيلينسكي مسيرته الفنية في شبابه، إذ شارك بشكل منتظم في مسلسل كوميدي كان يُبث عبر التلفزيون الروسي.



وقد حذفت السلطات الروسية مشاهد منه قبل أن تمنعه من العرض نهائيا في بلادها، وكان هذا المسلسل بوابة زيلينسكي لعالم السياسة، إذ أسّس حزبه السياسي، وسمّاه باسم المسلسل نفسه (خادم الشعب).(العربية)



