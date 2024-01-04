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المجلس العسكري في ميانمار يطلق 9652 سجيناً لأسباب إنسانية

Lebanon 24
04-01-2024 | 05:10
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أفادت وسائل الإعلام في ميانمار بأن الحكومة العسكرية ستطلق سراح 9652 سجينا بينهم 114 أجنبيا بموجب عفو عام بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.

 
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وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الاضطراب منذ أن استولى الجيش على السلطة في شباط 2021، ليلغي بذلك تجربة ديمقراطية استمرت عقدا من الزمن، واستخدم القوة المميتة لسحق الاحتجاجات.

 

واستولى جيش ميانمار على السلطة بعد أن اشتكى من حدوث تزوير في الانتخابات العامة في تشرين الثاني 2020 والتي فاز فيها حزب رئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي.

 

ويقول المجلس العسكري إن إجراءاته الصارمة هي حملة مشروعة لمكافحة "الإرهابيين". ( روسيا اليوم)

 

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