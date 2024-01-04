لا أستطيع أن أبقى صامتا.. استقالة مسؤول أميركي كبير بسبب غزة

قدم مسؤول تعليمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالته، احتجاجا على فشل الإدارة الأمريكية في حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مستشار السياسات في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات بوزارة التعليم، طارق حبش: "لا أستطيع أن أبقى صامتا بينما تغض هذه الإدارة (إدارة بايدن) الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والتي يصفها كبار خبراء حقوق الإنسان بأنها حملة إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية".

وأشار حبش وهو من أصول فلسطينية إلى أن "تصرفات إدارة بايدن تعرض حياة الملايين من المدنيين في غزة للخطر".

وأضاف: "لا أستطيع أن أكون متواطئا، بينما تفشل هذه الإدارة في استخدام نفوذها على أقوى شركائها، إسرائيل، لوقف أساليبها التعسفية وعقابها الجماعي وحرمانها للفلسطينيين في غزة من الماء والغذاء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية". ( الأناضول)