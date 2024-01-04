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الكويت... تعيين الشيخ محمد الصباح رئيساً للحكومة

Lebanon 24
04-01-2024 | 05:54
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أعلنت الكويت تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء في أول قرار يصدره الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه صدر "أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة".
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ويأتي تعيين محمد الصباح خلفاً للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من تموز 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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