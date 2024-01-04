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عربي-دولي

اليمن.. "الحوثي" تشترط ضمانات أممية لاستئناف التفاوض

Lebanon 24
04-01-2024 | 06:40
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اشترطت جماعة الحوثي ، اليوم، الحصول على ضمانات أممية، لاستئناف التفاوض مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى.

 

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى، نشر عبر منصة "إكس"، غداة إعلان الحكومة اليمنية تأجيل المفاوضات بين الجانبين بخصوص الأسرى.

 

وقال المرتضى: "ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمّت برعايتها (دون تحديدها)".

 

واعتبر أن "مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ"... يعقّد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين"، دون تفاصيل.

( الأناضول)
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