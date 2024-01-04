Advertisement

عربي-دولي

تزايد حالات الانتحار في إسرائيل.. والحكومة تعلّق

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1148567-638399727310326003.jpeg
Doc-P-1148567-638399727310326003.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ما يتردد بشأن تزايد أعداد حالات الانتحار في البلاد بعد اندلاع حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تسعى إلى «دحض الشائعات بشأن ارتفاع معدلات الانتحار».

 

وأشارت إلى أن "البيانات لا تظهر ارتفاعاً، بل تشير إلى تراجع أعداد حالات الانتحار في إسرائيل خلال الفترة منذ تشرين الأول وحتى كانون الأول، بالمقارنة مع الأشهر نفسها خلال الأعوام الأخيرة".

 

وبحسب الوزارة فإن معدل حالات الانتحار "كان أقل من المعدل الشهري لبقية العام".

( الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:41 | 2024-01-04
09:40 | 2024-01-04
09:30 | 2024-01-04
09:10 | 2024-01-04
09:01 | 2024-01-04
09:00 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24