تزايد حالات الانتحار في إسرائيل.. والحكومة تعلّق

نفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ما يتردد بشأن تزايد أعداد حالات الانتحار في البلاد بعد اندلاع حرب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تسعى إلى «دحض الشائعات بشأن ارتفاع معدلات الانتحار».

وأشارت إلى أن "البيانات لا تظهر ارتفاعاً، بل تشير إلى تراجع أعداد حالات الانتحار في إسرائيل خلال الفترة منذ تشرين الأول وحتى كانون الأول، بالمقارنة مع الأشهر نفسها خلال الأعوام الأخيرة".

وبحسب الوزارة فإن معدل حالات الانتحار "كان أقل من المعدل الشهري لبقية العام".

( الشرق الأوسط)