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عربي-دولي

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية "يتعافى" بعد اصابته بطعنة

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:35
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قال طبيب في كوريا الجنوبية إن "زعيم حزب كوريا الديمقراطي المعارض لي جيه-ميونغ خرج من العناية المركزة ويتعافى من جراحة لإصلاح وريد رئيسي تعرض لقطع في هجوم بسكين قبل يومين".

 
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وأضاف البروفسور مين سيونغ كي الذي أجرى العملية في مؤتمر صحافي، إن "لي يحتاج إلى متابعة مستمرة لأن إصابة الوريد الوداجي كانت صعبة العلاج، ولا يمكن استبعاد مضاعفات ما بعد الجراحة". 

 

وتعرض لي لهجوم في بوسان من قبل رجل في الستينات من عمره كان واقفاً ضمن حشود المؤيدين واقترب منه في مناسبة عامة، وطعنه في رقبته بسكين. وسرعان ما جرت السيطرة على المعتدي واحتجزته الشرطة.

 

وقال قاضٍ بالمحكمة، عبر الهاتف، إن محكمة منطقة بوسان أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحقه، مشيرة إلى خطورة التهمة الموجهة إليه واحتمال فراره.

( الشرق الأوسط)

 

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