قبل فوات الأوان.. هكذا نجا ركاب الطائرة اليابانية المشتعلة!

ظهرت تفاصيل جديدة ومثيرة عن الطائرة اليابانية التي التهمتها النيران بعد حادث تصادم مع أخرى صغيرة تابعة لخفر السواحل الياباني الثلاثاء.

وكان قد أمضى ركاب الطائرة المنكوبة 18 دقيقة في إخلاء المقصورة بنجاح، دون أن يتعرض أي منهم لإصابات خطيرة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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ووصل الركاب البالغ عددهم 367، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم، إلى بر الأمان، دون وقوع إصابات خطيرة باستثناء بعض الالتواءات والكدمات، فيما أسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل، فيما نجا الطيار وحده. وفتحت السلطات اليابانية، الأربعاء، تحقيقا بشأن حادث التصادم.

إلى ذلك أظهرت تسجيلات مصورة، طائرة الخطوط اليابانية وهي تتحرك على المدرج قبل اندلاع النيران والدخان من الجزء السفلي لهيكلها ومن خلفها. ووثقت فيديوهات انتشرت على منصة "إكس"، ركاب الطائرة وهم ينزلون على مزلاق الطوارئ، فيما اندلعت النيران من القسم الخلفي للطائرة.



وعلى الرغم من أن الجزء الخلفي من طائرة إيرباص "إيه 350-900" التابعة للخطوط الجوية اليابانية كان مشتعلاً، فإن الحريق لم ينتشر إلى داخل الطائرة إلا بعد دقائق، حسب "وول ستريت جورنال".

وتعليقاً على عملية الإخلاء الناجحة، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، ياسو نوماهاتا: "نعتقد أنها كانت نتيجة لتوفير التدريب وتحديث المعرفة كل عام".



بدوره، قال هيروشي كانيكو، أستاذ الفلسفة البالغ 67 عاماً والذي كان على متن الطائرة عائداً من زيارة لوالدته، لـ"وول ستريت جورنال"، إنه سمع المضيفات يحذرن الناس من حمل الأمتعة.



كما التقط كانيكو، الذي كان في الصف العاشر من المقصورة، حقيبة ظهر صغيرة تحتوي على أغراضه الثمينة من أسفل المقعد الموجود أمامه، لكنه ترك وراءه حقيبة كبيرة وترك الطائرة عبر المزلق الأمامي الأيمن.



كذلك أضاف أن الركاب من حوله لم يشعروا بالذعر، لافتاً إلى أنه كان خائفاً أكثر عندما عاد إلى المنزل وشاهد لقطات احتراق الطائرة على شاشة التلفزيون.



من جهتها قالت سونيا براون، وهي محاضرة في تصميم الطائرات بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا، إن التعليمات الواضحة من قبل طاقم الطائرة وامتثال الركاب لها، كانت عوامل لها دور فعال في الإخلاء الآمن.



وأضافت: "كان أداء طاقم الخطوط الجوية اليابانية في هذه الحالة جيداً للغاية"، مردفة أن حقيقة أن الركاب لم يتوقفوا لحمل أمتعتهم أو يبطئوا عملية الخروج كان "أمراً بالغ الأهمية".



وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنه خلال الدقائق التي تلت اندلاع ألسنة اللهب في الطائرة، ظل "النظام قائماً".



كما كشفت أن هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت فيما وصفه الكثيرون بـ"المعجزة"، بما في ذلك وجود طاقم مدرب جيداً وطيار مخضرم يتمتع بخبرة 12 ألف ساعة طيران، وربما كان الغياب النسبي للذعر على متن الطائرة أثناء إجراءات الطوارئ هو الذي ساعد أكثر من غيره.



وأدى اشتعال النيران لاحتراق الطائرة وتدميرها بالكامل، وهي أول طراز إيرباص "إيه 350" تدمر بالكامل منذ دخول هذا النوع الخدمة قبل 10 سنوات. (العربية)