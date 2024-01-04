المغرب.. المئات يشاركون في مظاهرات منددة باغتيال العاروري

شارك المئات من المغاربة، في فعاليات ومظاهرات بعدد من المدن، منددين باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في العاصمة بيروت.

ونظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، وقفة بمدينة الدار البيضاء مساء امس، للتنديد باغتيال العاروري.

وشهدت الوقفة مشاركة المئات، رافعين لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.

كما شارك عشرات المغاربة بمدينة مراكش (شمال)، في وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الحرب على غزة، في وقت متأخر من ليلة امس.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالعمل لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي ضد غزة ما خلف عشرات آلاف الضحايا والجرحى المدنيين.

وفي مدينة بتطوان (شمال)، نظم نشطاء فعالية احتجاجية على اغتيال العاروري والحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان لها، إلى أن الفعالية "عرفت مشاركة نشطاء عبر حمل العلم الفلسطيني، وصور تبين معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة". ( الأناضول)