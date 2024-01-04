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رئيسي: إسرائيل وأميركا ستدفعان ثمن "جرائمهما"

Lebanon 24
04-01-2024 | 08:25
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، إن إسرائيل والولايات المتحدة "ستدفعان ثمنا باهظا بسبب جرائمهما" في قطاع غزة وولاية كرمان.

 

كلمة رئيسي جاءت بالعاصمة طهران في فعالية إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري جراء قصف أمريكي بالعاصمة العراقية بغداد. 

 

وأضاف: "لقد أردتم تخويف الرأي العام بفعلكم الإجرامي ضد طوفان الناس الذي سار نحو قبر الشهيد سليماني النوراني".

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 وموجها كلامه إلى تل أبيب وواشنطن قال: "لم يكن بوسعكم استخدام قوتكم ضد قوى المقاومة، والآن تستخدمونها ضد الأبرياء، ولكن اعلموا أنكم ستدفعون ثمنا باهظا لهذه الجريمة".

 

ومهددا: "أحذر أمريكا والكيان الصهيوني اللذان يلعبان دورا مباشرا في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين وغزة، وبلا شك ستدفعون ثما باهظا مؤلما لهذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ارتكبتموها". ( الأناضول)

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