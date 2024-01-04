شكري يؤكد حتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، على نحو يُسهم بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات، ويفتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم، السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوَي لجنتَي الاعتمادات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن شكري أكد خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى تطلع مصر لتعزيز جوانب العلاقات بين البلدين.

وشدد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

‏وأضاف المتحدث أن شكري استعرض الموقف المصري من تطورات الوضع في غزة، والاتصالات التي تضطلع بها مصر على الصعيدَين السياسي والإنساني.

وأوضح الوزير شكري أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي الذي يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع، هو الإجراء العملي الذي يحُوْل دون سيناريو التهجير

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وأكد عضوا مجلس الشيوخ الأميركي تقديرهما للجهود المصرية المبذولة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للأزمة، مستعرضَين الجهود التي يبذلانها داخل الكونغرس الأميركي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة وتداعياتها الإنسانية الخطرة.

( الشرق الأوسط)