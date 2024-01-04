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القوات الروسية تقضي على أكثر من 100 عسكري أوكراني

Lebanon 24
04-01-2024 | 09:01
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ضربت 4 ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، وقضت على نحو 170 عسكريا أوكرانيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك دحرت ما يصل إلى 170 عسكريًا أوكرانيًا، وأصابت مدفعًا ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدفعًا مضادًا للدبابات من طراز "رابيرا".
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وأضافت الدفاع الروسية أنه " في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة لوحدات تابعة لمجموعة "فوستوك" الروسية، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، إلى دحر القوى العاملة ومعدات اللواء "46" المحمول جوًا، واللواء الهجومي المحمول جوًا رقم "79" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري "127" و"128" في مناطق غورغيفكا، ستارومايورسكوي، نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة بريوتنوي التابعة لمقاطعة زابوروجيه.
المصدر: سبوتنيك
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