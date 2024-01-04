حركة طالبان تعتقل نساء بحجّة "الحجاب السيئ"

ألقت حركة طالبان القبض على عدد من النساء في كابل لارتدائهن "حجابا سيئا"، وفقا لبيان المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، اليوم.

والاعتقالات هي أول تأكيد رسمي على الحملة ضد النساء غير الملتزمات بقواعد الملابس التي فرضتها طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد الغفار فاروق، عدد النساء اللاتي ألقي القبض عليهن، أو ما هو "الحجاب السيئ"، لكنه قال إن النساء اعتقلن قبل 3 أيام.

في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، قال فاروق إن الوزارة تلقت شكاوى حول عدم ارتداء النساء للحجاب الصحيح في العاصمة والمحافظات، منذ ما يقرب من عامين ونصف.

وقدم مسؤولو الوزارة توصيات للنساء ونصحوهن باتباع قواعد الملابس، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات الشرطة النسائية لاعتقال النساء بعد رفضهن اتباع الأوامر.

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وقال: "هؤلاء هم النساء القلائل اللاتي ينشرن الحجاب السيئ في المجتمع الإسلامي. لقد انتهكوا القيم والشعائر الإسلامية، وشجعوا المجتمع وغيرهن من الأخوات المحترمات على ارتداء الحجاب السيئ".

ومن المتوقع، بحسب فاروق، أن تحيل الشرطة الأمر إلى السلطات القضائية أو أن تطلق سراح النساء بكفالة ضخمة.

وحذر قائلا: "سيلقى القبض في كل ولاية على اللاتي لا يرتدين الحجاب". ( سكاي نيوز)