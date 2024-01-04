Advertisement

عربي-دولي

حركة طالبان تعتقل نساء بحجّة "الحجاب السيئ"

Lebanon 24
04-01-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1148619-638399825403551334.jpeg
Doc-P-1148619-638399825403551334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ألقت حركة طالبان القبض على عدد من النساء في كابل لارتدائهن "حجابا سيئا"، وفقا لبيان المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، اليوم.

 

والاعتقالات هي أول تأكيد رسمي على الحملة ضد النساء غير الملتزمات بقواعد الملابس التي فرضتها طالبان، منذ عودتها إلى السلطة عام 2021. 

 

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد الغفار فاروق، عدد النساء اللاتي ألقي القبض عليهن، أو ما هو "الحجاب السيئ"، لكنه قال إن النساء اعتقلن قبل 3 أيام.

 

في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، قال فاروق إن الوزارة تلقت شكاوى حول عدم ارتداء النساء للحجاب الصحيح في العاصمة والمحافظات، منذ ما يقرب من عامين ونصف.

 

وقدم مسؤولو الوزارة توصيات للنساء ونصحوهن باتباع قواعد الملابس، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات الشرطة النسائية لاعتقال النساء بعد رفضهن اتباع الأوامر.

 
Advertisement

وقال: "هؤلاء هم النساء القلائل اللاتي ينشرن الحجاب السيئ في المجتمع الإسلامي. لقد انتهكوا القيم والشعائر الإسلامية، وشجعوا المجتمع وغيرهن من الأخوات المحترمات على ارتداء الحجاب السيئ".

 

ومن المتوقع، بحسب فاروق، أن تحيل الشرطة الأمر إلى السلطات القضائية أو أن تطلق سراح النساء بكفالة ضخمة.

 

وحذر قائلا: "سيلقى القبض في كل ولاية على اللاتي لا يرتدين الحجاب". ( سكاي نيوز)

 

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:37 | 2024-01-04
11:33 | 2024-01-04
11:29 | 2024-01-04
11:16 | 2024-01-04
11:04 | 2024-01-04
10:50 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24