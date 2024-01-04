رغم الضغوطات.. إسرائيل ترفض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة

كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، رفضه السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال سموتريتش لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس (جو) بايدن كثيرا".

وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن بلادهم لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي توجد فيه إسرائيل في حالة حرب مع الحركة. ( سكاي نيوز)