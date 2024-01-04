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عربي-دولي

إسرائيل.. فنانون يوقعون رسالة ترفض "التجريد من الإنسانية"

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:15
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وقعت مجموعة من الفنانين الإسرائيليين والشخصيات المعروفة على بيان صادر عن منظمة العفو الدولية في إسرائيل، يعارض "تجريد سكان غزة والفلسطينيين والمسلمين والإسرائيليين واليهود بشكل عام من إنسانيتهم".

 

ومن بين الموقعين على الرسالة المطرب أشينوعام نيني، والممثل علاء دقة، والمؤلف دافيد غروسمان، والمخرج السينمائي نداف لابيد، وآخرون.

 

وتنتقد الرسالة "الاتجاه المزعج في الغرب المتمثل في تجريد الإسرائيليين، وأحيانا اليهود، من إنسانيتهم، وهذا يخدم تبرير قتلهم أو انتهاك حقوقهم، فضلا عن الساحات التي يشيع فيها تجريد الفلسطينيين بشكل عام وسكان غزة بشكل خاص من إنسانيتهم، التي يتم التعبير عنها بشكل أساسي من خلال ربط جميع سكان غزة بحماس، ويتم استخدام هذا الارتباط لتبرير القتل العشوائي وحرمانهم من المساعدات الإنسانية".

 

وعلى مدى أسابيع من الحرب، طالب عدد من المشاهير حول العالم بوقف الحرب في قطاع غزة.

 

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