Advertisement

عربي-دولي

إيران.. تسريع إجراءات كشف هوية مرتكبي تفجيرات كرمان

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1148646-638399872123796808.jpg
Doc-P-1148646-638399872123796808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ خطوات لتسريع تحديد هوية مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عشرات المواطنين قرب قبر "قاسم سليماني" بمحافظة كرمان جنوب البلاد، ومعاقبتهم.

 

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي لمناقشة التفجيرات الإرهابية في كرمان.

 

وأضاف أن المجلس درس التقارير الاستخباراتية والأمنية التي عرضت في الاجتماع، واتخذ القرارات اللازمة للإسراع في تحديد هوية منفذي الهجوم ومخططيه وداعميه ومعاقبتهم. ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:37 | 2024-01-04
11:33 | 2024-01-04
11:29 | 2024-01-04
11:16 | 2024-01-04
11:04 | 2024-01-04
10:30 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24