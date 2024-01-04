إيران.. تسريع إجراءات كشف هوية مرتكبي تفجيرات كرمان

قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ خطوات لتسريع تحديد هوية مرتكبي التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة عشرات المواطنين قرب قبر "قاسم سليماني" بمحافظة كرمان جنوب البلاد، ومعاقبتهم.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا طارئاً برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي لمناقشة التفجيرات الإرهابية في كرمان.

وأضاف أن المجلس درس التقارير الاستخباراتية والأمنية التي عرضت في الاجتماع، واتخذ القرارات اللازمة للإسراع في تحديد هوية منفذي الهجوم ومخططيه وداعميه ومعاقبتهم. ( الأناضول)