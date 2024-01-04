بلبلة على متن طائرة... ما علاقة فلسطين؟ (صورة)

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عبّر طاقم طائرة تابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية عن تضامنهم مع غزة بعدما وضعوا دبابيس تحمل العلم الفلسطيني على بزاتهم الرسمية خلال رحلة متجهة من ملبورن إلى منطقة هوبارت في أستراليا.وأثار الأمر حفيظة وغضب عدد من الركاب على متن الرحلة، بالإضافة إلى ردود فعل أخرى عبّر عنها مسؤولون يهود في أستراليا.ودعا الرئيس التنفيذي للجمعية اليهودية الأسترالية إلى إقالة موظفي "كانتاس" المشاركين في الرحلة.في المقابل، رد متحدث باسم "كانتاس" على تصرفات الموظفين، وقال إن وضع الأعلام والشارات لا يتماشى مع سياسة الزي الرسمي لشركة الطيران.كما أضاف أنه "لا يُسمح لطاقم الطائرة بارتداء أي شارات ما لم تكن جزءاً من سياسة الزي المعتمد". (العربية)