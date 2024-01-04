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عربي-دولي

داعش يُعلن مسؤوليته عن إنفجاريّ كرمان

Lebanon 24
04-01-2024 | 11:29
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته، عن انفجارين أسفرا عن مقتل حوالي 100 شخص وإصابة العشرات خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يوم أمس.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية قد نقلت عن مصدر مطلع في كرمان، أن التحقيقات تشير إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 100 قتيل.
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وقال المصدر: "في حين أن التحقيق أشار في البداية إلى عملية تفجير بواسطة عبوات ناسفة في كرمان، ولكن الآن من خلال فحص الأدلة، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن أحد التفجيرات الإرهابية في غولزار شحادة كان نتيجة عمل انتحاري، والآخر على الأرجح كان بنفس الطريقة".

وأضاف: "الانتحاري الأول كان رجلا ممزقا إلى أشلاء نتيجة الانفجار، وما زالت أعمال تحديد الهوية قيد التحقيق". (سكاي نيوز)
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